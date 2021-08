Italia impone desde hoy el pasaporte covid para ocio, hostelería y actividades en interiores

En las zonas blanca (la de menor riesgo de contagio) y amarillas (riesgo medio) será necesaria la presentación del pasaporte covid para poder entrar en restaurantes, bares, pubs, pastelerías y heladerías y consumir en su interior. El pase, en cambio no será obligatorio si el consumo es en una mesa en el exterior o para el consumo de bebidas en la barra.

También se exigirá para la entrada en estadios y polideportivos de la zona blanca donde "la capacidad permitida no puede superar el 50% del máximo autorizado en exterior y el 30% en interior". En la zona amarilla “la capacidad permitida no puede superar el 25% del máximo autorizado y, en cualquier caso, el número máximo de espectadores no puede superar los 2.500 para instalaciones exteriores y 1.000 para instalaciones interiores”.