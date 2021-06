Mario Draghi teme un nuevo flujo de migrantes tras la salida de las tropas de la OTAN de Afganistán

El primer ministro Draghi ha incidido en la necesidad de que la Unión Europea se involucre más -de forma unida y coordinada- en la gestión de los flujos migratorios. "El Gobierno quiere manejar la inmigración de manera equilibrada, eficiente y humana. Pero esta no puede ser una cuestión puramente italiana. Debe ser un asunto verdaderamente europeo ", ha asegurado el mandatario.

No es la primera vez que Italia lamenta la falta de solidaridad europea en ese aspecto. " Necesitamos un compromiso común para contener el flujo de inmigración ilegal, organizarla y ayudar a estos países (de origen y tránsito) a estabilizarse y encontrar la paz", ha añadido.

Draghi también he pedido un mayor esfuerzo para integrar mejor a los inmigrantes legales: "Si no integramos a estas personas en la sociedad italiana, nos estamos lastimando en porque la ausencia de integración significa que creamos seres esencialmente hostiles. Si no los integramos, potencialmente producimos enemigos", ha aseverado.