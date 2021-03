Italia recuerda a sus más de 103.000 muertos en Bérgamo, epicentro de la pandemia en Europa

El 18 de marzo de hace un año un asistente de vuelo se asomó a la ventana de su casa en Bérgamo y tomó la foto del convoy con decenas de camiones militares , una imagen que creó la conciencia de la tragedia por el coronavirus en Italia . Transportaban decenas de ataúdes a los incineradores de otras ciudades porque en los hospitales de Bérgamo no se sabía que hacer con ellos.

Inaugurado el Bosque de la Memoria

"Esta es una jornada llena de tristeza, pero también de esperanza . Quiero que me sintáis cercano en la tristeza y en la esperanza", comenzó Draghi su discurso. "Son muchas las imágenes de esta tragedia, que han afectado a todos, en Italia y en el mundo. Pero una de ellas sobre todo es imborrable: el convoy de camiones militares llenos de ataúdes", afirmó.

Todos en Bérgamo han perdido un familiar

"Habíamos soñado con el fin de la pandemia, pero todavía no ha llegado. Nos hubiera gustado que esta pradera estuviera llena de gente. Fuimos el símbolo de la pandemia el año pasado, con las imágenes de los convoyes de camiones militares, por eso queremos ser hoy un símbolo del renacimiento", dijo. Gori recordó que en Bérgamo no hay nadie que no haya perdido a un familiar cercano.