Italia: jueces, empleados de oficinas o periodistas, entre las categorías que intentan saltarse la fila para vacunarse

Casi una quinta parte de los vacunados en Italia no pertenecen a grupos de riesgo ni tienen más de 80 años. De los 8 millones de personas que han recibido al menos una dosis contra la covid-19, más de 1,3 millones se encuadran dentro de la categoría de “personal no sanitario”, donde entran profesionales de todo tipo que no están entre los más expuestos al virus. Lideran la lista jueces, trabajadores de oficinas o periodistas, que han sido reclutados en distintas regiones. Mientras tanto, la inmunización de los ancianos avanza a un ritmo menor que en otros países.