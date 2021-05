Jamila Schäfer: “Los Verdes no hemos inventado la crisis climática”

Frente a los dramas que viven países en las fronteras exteriores del 'viejo continente', como España, la formación de Schäfer plantea “un sistema de cooperación reforzada” . Ella sabe que habrá países, como la Hungría de Viktor Orbán, que no querrán participar de una solución así, pero “hay países que quieren acoger refugiados y esos estados no deberían esperar más para hacer algo”.

Nuestra propuesta es que queremos crear un nivel de estándares ecológicos en el que todos puedan hacer negocios y donde lo social no pierda por motivos ecológicos. Esto, a través de soluciones y medidas políticas para establecer un nivel en el que las empresas puedan lograr sus objetivos, no sólo los que puedan pagar el precio de las emisiones.

Queremos que haya un marco legal en el que haya seguridad para las empresas a la hora hacer planes respecto a la neutralidad de emisiones. Porque las cosas han de cambiar. Los Verdes no hemos inventado la crisis climática. Pero somos los que claramente vemos la necesidad de actuar ahora y ofrecer soluciones. La cuestión está en si actuamos cuando la todavía crisis es controlable o si no hacemos nada y la siguiente generación tiene que vivir en un planeta sobre-calentado.

Es verdad que las llegadas de los refugiados se han reducido. Pero Gerald Knaus, el artífice del acuerdo con Turquía, ha dicho que esa solución ha fracasado porque, como resultado del acuerdo, ahora vemos campamentos de refugiados en las islas griegas con condiciones miserables, como en Moria. Esto no es sólo un desastre a nivel de derechos humanos, también es un problema para la propia capacidad de negociación de la UE. Para nosotros es inaceptable el querer construir campamentos en condiciones tan malas que sirvan de disuasión para personas que huyen de conflictos armados. Este tipo de política no es moralmente aceptable. Lo que necesitamos es continuar con el apoyo a países como Turquía cuando cuidan de los refugiados.

He hablado con representantes locales en Grecia, Italia, Malta y España. Todos me dijeron que la clave es hacer una política común. Nuestra propuesta en Los Verdes es un sistema de cooperación reforzada en el que tomamos cuotas de refugiados de los estados en las fronteras de la UE y distribuimos entre los estados de la UE dispuestos a ocuparse de ellos. Esto eliminaría las violaciones de los derechos de los refugiados que hoy se están acumulando en territorio europeo. También queremos aumentar las capacidades de los países que están más allá de las fronteras de la UE y de los municipios europeos, para que no se queden solos en estas tareas.

Lo sabemos. Hay gobiernos como el de Viktor Orbán que no van a querer compartir su parte de responsabilidad ante los refugiados. Pero hay países que quieren acoger refugiados y esos estados no deberían esperar más para hacer algo. Y el Gobierno alemán podría hacer mucho más, aceptando‚ sobre una base de voluntariedad, la llegada de refugiados. Hay mucho margen de maniobra para la cooperación europea en esta materia.

El fondo de reconstrucción europeo es un proyecto realmente importante, también para dar perspectivas a los jóvenes en los países del sur de Europa, para mostrar que Europa no es algo que roba perspectivas, sino que las ofrece. En Europa tenemos que estar juntos. Tenemos una moneda única, pero si la estabilización de esa moneda no la hacemos juntos, si nos dedicamos a enfrentar a unos países contra otros, esto llevará a otras crisis.

Nuestras propuestas fiscales son modestas. Pero el problema con los conservadores es que no quieren más deudas y se oponen también a subidas de impuestos. Sencillamente, no tienen ni idea de cómo superar las enormes diferencias presupuestarias que habrá después de la crisis. La CDU/CSU todavía no ha podido presentar su programa porque no puede ponerse de acuerdo en estos temas.