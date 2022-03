Javier, el madrileño que desde Praga ayuda a españoles y ucranianos a salir de la guerra de forma altruista

La guerra no para. Se sigue evacuando a españoles que, a día de hoy, no habían podido escapar de Ucrania. Les están ayudando varios empresarios de nuestro país con muchos contactos en la zona y que estos días han paralizado sus negocios para sacar de allí a familias enteras.

Carlos desde Gijón habla con Javier, madrileño que vive en Praga y ambos utilizan sus contactos en Ucrania para trazar una red solidaria. "Tenemos una red de ucranianos que nos están ayudando a mover a españoles por Ucrania y de ahí ya buscan la forma de trasladarlos, compramos billetes, pagamos apartamentos, todo lo que necesiten", dice Javier Fernández, un español en Praga que ayuda a españoles a salir de ese infierno. "Los mensajes no dejan de llegar", dice Carlos.

Por el momento ya ha conseguido ayudar a 18 españoles y a 42 ucranianos. "Hacemos todo lo que esté en nuestra mano. Compramos billetes, les ponemos el alojamiento y lo hacemos de manera altruista", explica Javier. Pero cada día la huida se hace más complicada. "Lo más complicado es cerciorarte que la información que llega de los medios de transporte sea correcta porque no quieres poner a la gente en peligro".

"Duermo muy poco porque no puedo desconectar. Llevo sin dormir cinco noches. el ordenador se apaga pero mi cerebro no", dice Javier muy emocionado. A veces les parece que están haciendo poco. "Si hay gente que necesita ayuda hay que ayudar, pero yo ya no puedo hacer más", señala con la voz entrecortada deseando tener más manos para sacarlos a todos del esa guerra sin sentido.