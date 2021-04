Borrell intenta que Serbia reconozca la independencia de Kosovo

El pasado 31 de marzo España ganó en el estadio de La Cartuja de Sevilla no a Kosovo, sino al “Equipo de la Federación de Fútbol de Kosovo” , según mostraba el rótulo de TVE. Esa referencia, rayana en el ridículo, se debe a que España está entre los cinco países de la Unión Europea que no reconocen la independencia de Kosovo tras su separación de Serbia.

El español es un caso único. España no lo reconoce porque considera que así sentaría un precedente para el caso catalán, cuando las diferencias son obvias, Kosovo es reconocido por más de la mitad del planeta y su independencia se hizo tras una guerra y graves violaciones de derechos humanos por parte de Serbia.

Eslovaquia por su parte tiene miedo de las reivindicaciones nacionalistas de la minoría húngara que vive en el sur de su territorio, descendientes de los millones de húngaros que quedaron fuera de Hungría cuando el país, derrotado en la Primera Guerra Mundial, vio cómo le amputaban dos tercios de su territorio. Los otros tres países que no reconocen a Kosovo lo hacen más por su tradicional amistad con Serbia, a la que les une ser de los pocos países europeos de confesión cristiana ortodoxa.

Apoyo de Alemania

La diplomacia europea está poniendo toda la carne en el asador de las negociaciones para hacer que el Gobierno serbio acepte, prácticamente dos décadas después de la independencia, que Kosovo es un nuevo Estado. Diplomáticos europeos hacen de mediadores en las actuales negociaciones y esta semana contaron con el apoyo in situ del ministro de Exteriores alemán Heiko Maas.

Maas dijo también: “No quiero líneas rojas. Sé que por las circunstancias históricas será difícil y no quiero dificultar más el proceso, pero al final se deben encontrar soluciones para todas las cuestiones”. El reconocimiento de Kosovo por parte de Serbia es clave para que el país avance, como el resto de la región, a su adhesión algún día a la Unión Europea porque si lo reconoce Kosovo lo reconocerán los cinco países europeos que todavía no lo hicieron. La puerta europea también estará cerrada para Serbia si no reconoce a Kosovo.