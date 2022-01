Jeremy Corbyn quiere crear su propio partido político

El ex líder laborista Jeremy Corbyn estaría preparando la creación de un nuevo partido político para poder presentarse a las próximas elecciones. Utilizaría la organización benéfica que creó el año pasado como base para la nueva formación, que recibiría el mismo nombre, Peace and Justice Party (Partido para la Paz y la Justicia). La creación del nuevo partido estaría en una fase muy avanzada , según informó el ‘Daily Telegraph’. El diario también apunta que sería su mujer, la abogada de derechos humanos mexicana Laura Álvarez, quien más le estaría animando para dar el salto.

El principal motivo para la creación de este partido es que Corbyn, de 72 años, no cree que el líder laborista, Sir Keir Starmer, le vaya a admitir de nuevo en el grupo parlamentario. Corbyn fue suspendido en octubre de 2020 acusado de antisemitismo después de que la Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos, que hace la función de regulador en el país, denunciara que el Partido Laborista, bajo el mandato de Corbyn, había ignorado diversas demandas de antisemitismo en sus filas.

Un mes después de la suspensión, en noviembre de 2020, el partido decidió readmitir a Corbyn, pero Starmer siguió vetándolo en su grupo parlamentario y no lo va a hacer hasta que no pida disculpas públicas. Corbyn dijo que “estoy determinado a eliminar toda forma de racismo”, dijo también que el antisemitismo era “abominable”, pero no pidió disculpas. Ni las pedirá. Considera que se confunden las críticas a Israel con el antisemistimo. Corbyn defiende la causa palestina. Starmer está casado con una mujer judía y educa a sus dos hijos bajo este rito.