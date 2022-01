Johnson, acorralado por sus propios diputados: "Por el amor de Dios, váyase"

El primer ministro británico ha vuelto a insistir en que no va a dimitir por el escándalo de las fiestas clandestinas en Downing Street y ha pedido a los parlamentarios esperar las conclusiones finales de la investigación independiente que lidera Sue Gray, una alta funcionaria británica.

El enfado en las filas conservadoras podría traducirse en un proceso para destituir a Johnson como líder. El Comité de 1922, que tiene el poder de cuestionar al primer ministro, ha recibido ya algunas cartas de diputados en las que manifiestan que no tienen confianza en el líder de su partido, pero se necesitan un total de 54 misivas para que se inicie el proceso que decida el futuro de Johnson.

Según The Times, varios diputados del norte de Inglaterra se reunieron este martes para analizar los pasos a seguir y no se descarta que el presidente del Comité 1922, Graham Brady, reciba de forma inminente las cartas necesarias. De ser así, Brady se verá obligado a comunicar a Johnson el inicio del proceso interno, que deberá decidir si sigue o no como líder.