Boris Johnson, sobre las fiestas en Downing Street: "Lo lamento profundamente", pero "nadie me advirtió"

Este martes, el Primer Ministro británico ha reiterado que no era consciente de que una celebración de esa naturaleza -mantenida el 23 de mayo de 2021- podría vulnerar ninguna regla, una afirmación que contradice la versión de Cummings quien le habría advertido de que un encuentro con bebidas" convocado ese día iba "contra las normas" y "no debía ocurrir". "Asumo la responsabilidad de todo lo que ha ocurrido, -ha señalado un compungido Boris Johnson- pero nadie me advirtió que eso fuera contra las reglas y que no debía ir por ese camino”.