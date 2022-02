Johnson se une a la ofensiva diplomática y hará gira por Europa para abordar la crisis de Ucrania

Boris Johnson "se dirigirá a los líderes mundiales a partir del lunes y viajará a países de Europa a finales de esta semana, en su intento de unir a los aliados occidentales ante la situación de Ucrania", tal y como ha informado The Telegraph. "Todavía hay una oportunidad para la desescalada y la diplomacia , y el primer ministro seguirá trabajando incansablemente junto a nuestros aliados para conseguir que Rusia retroceda", ha dicho un portavoz de Downing Street.

"Reino Unido ha ayudado a liderar el trabajo internacional sobre la crisis y Liz Truss considera que eso es enormemente importante. Estuvimos demasiado ausentes durante Crimea en 2014, lo que ella ve como un error que no podemos repetir y que no estamos repitiendo", ha mencionado The Telegraph citando fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.