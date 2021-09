Johnson se prepara para un posible adelanto electoral

La profunda restructuración de gabinete llevada a cabo por Boris Johnson hay que leerla en clave electoral. Es decir, para pavimentar la carretera hacia las próximas elecciones, previstas para 2024, pero se rumorea que podría adelantarlas a 2023. En los comicios de diciembre de 2019, Johnson concurrió con dos eslóganes o promesas. El primer eslogan era “implementar el Brexit”, que ya cumplió. El segundo, “nivelar el país”, descentralizarlo y equiparar el norte al sur. Esta promesa todavía no la ha podido cumplir. Sigue siendo un eslogan sin contenido. Su misión en estos dos o tres años que faltan para las elecciones será dotarlo de contenido.

Gove deberá conseguir que el grupo parlamentario conservador apruebe la llamada “reforma radical de planificación urbanística” . Johnson pretende reemplazar el sistema actual (por el que los gobiernos locales deciden si se realiza un plan urbanístico) y por un sistema zonal en cual se fijen unos criterios por áreas específicas de tal manera que los promotores inmobiliarios sepan ya de antemano donde y cómo pueden edificar y no dependan de los ayuntamientos . Así quiere acelerar la construcción de viviendas hasta las 300.000 cada año.

Un estudio de la Universidad de Sheffield dice que el Reino Unido tiene los niveles más altos de desigualdad regional de los 28 países más ricos y más grandes del mundo. Mientras que el centro de investigación ‘Centre for Cities’ estima que la inversión necesaria para acabar con la división norte-sur en Inglaterra es de 2 trillones de euros, lo mismo que costó la unificación de Alemania tras la caída del muro de Berlín en 1989. Esto es lo que tendría que invertir Johnson en el norte de Inglaterra para igualarlo al sur, una inversión imposible. Johnson también está perdiendo porcentaje de voto en el “muro azul” en favor de los liberaldemócratas. Se apunta que podría cambiar el nombre del Ministerio de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local por el de Ministerio de la Unión y la Nivelación .

Un reciente sondeo muestra una caída de los conservadores hasta el 33%, superados por primera vez por el Partido Laborista, con un 35%. La popularidad de Johnson ha bajado por la mala gestión que ha hecho de la pandemia, sobre todo al principio, cuando apostó por la inmunidad de grupo, y también porque todavía el Brexit no funciona. El Brexit duro por el que apostó y que le permitió llegar al poder, no ha funcionado. Se ha demostrado que no es factible. Hay un grave problema de desabastecimiento en los supermercados británicos. Johnson lo achaca a la pandemia, pero los empresarios dicen que faltan de transportistas y mano de obra europea tras el Brexit.