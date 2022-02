Johnson tiene de plazo hasta el viernes para responder al cuestionario policial sobre sus fiestas

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, tiene de plazo hasta este viernes para responder al cuestionario de la Policía Metropolitana de Londres sobre el escándalo del Partygate, las fiestas celebradas en el número 10 de Downing Street durante la pandemia. Su respuesta oficial no será pública, pero según The Guardian, Johnson argumentará que su presencia en las fiestas prohibidas era parte de la jornada laboral y que por eso no actuó de forma incorrecta.