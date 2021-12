Johnson sufre la mayor revuelta en sus filas pero consigue aprobar las nuevas restricciones del Covid

Sin embargo, Javid precisó esas cifras se basan en estimaciones de gente asintomática y de gente que ha tenido síntomas y ha estado enferma y no ha acudido al hospital, pero que las cifras oficiales son de “4.713 casos confirmados de Ómicron en el Reino Unido”. En las últimas 24 horas se han confirmado 1.576 casos de Ómicron, en relación con los 54.661 nuevos positivos diarios en general , que suponen un 9,9% respecto a la semana pasada, y una incidencia acumulada de 505,5 casos por cada 100.000 habitantes. Las muertes han bajado un 0,6% hasta las 38 diarias y las admisiones en hospitales han subido un 5,1% hasta las 926 diarias.

Sin embargo, esta alarma que ha disparado el Gobierno y que ha provocado el pánico entre la población no ha amedrentado a los rebeldes ‘tories’ en la Cámara de los Comunes, que este martes no han dudado en levantarse y depositar el voto en contra de las restricciones impuestas por su líder. El Grupo de Recuperación del Covid está detrás de esta rebelión . Este grupo se opone a cualquier medida que suponga un retroceso en las libertades del Covid y que frene la economía británica. Consideran que las vacunas deberían ser protección suficiente.

Es una facción muy poderosa y muy influyente integrada principalmente por los diputados que componían el Grupo de Recuperación del Brexit , que abogaban por un Brexit duro y romper cualquier lazo con Bruselas y que fueron los encargados de hacer caer a Theresa May y aupar a Boris Johnson como líder del partido y primer ministro. El líder del grupo, Mark Harper, criticó al primer ministro por intentar asustar a la gente “para que se ponga la vacuna y vote las el plan B [la nuevas medidas]”.

“Nos hizo entrar en modo pánico y emergencia con su anuncio televisado del domingo para asustar de forma estúpida a la gente”, dijo. “No sabe cuántos constituyentes me llamaron asustados el domingo después de su discurso”, le recriminó, por su parte, el diputado Steve Brine, también conservador. Harper quiso que Javid se comprometiera a convocar el Parlamento durante la recesión navideña en caso de querer imponer nuevas restricciones en Inglaterra como ha hecho Escocia, que ha limitado el número de personas en las fiestas navideñas a tres. Javid no se comprometió.