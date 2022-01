Johnson sirve de excusa a los multados por saltarse las reglas covid: "No nos dimos cuenta"

Nancy Rush, una agente inmobiliaria de Londres, fue multada con 250 libras esterlinas, unos 300 euros. Ahora alega que "no se dio cuenta" de que su amiga estaba organizando una fiesta cuando fue a su casa a dejar una tarjeta de cumpleaños. "No me di cuenta de que habría otras personas presentes. No entré a la propiedad", dijo en un comunicado que detalla sus circunstancias atenuantes mientras se disculpa por la violación "no intencional".