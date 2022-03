Borrell aclara que su petición de bajar la calefacción no va dirigida a España porque no recibe gas ruso

El Alto Representante de la UE para Política Exterior , Josep Borrell, ha aclarado este miércoles que su petición de bajar la calefacción en las casas para cortar los lazos económicos con Rusia no va dirigida a España porque no recibe gas ruso.

"Nuestro gas viene de otra parte, por tanto, mi consejo o petición de que la gente ahorre gas para no tener que importar más gas ruso no va por los españoles, porque los españoles no consumen gas ruso. Pero para el resto de Europa sí", ha explicado este miércoles Borrell en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press.