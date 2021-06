Jürgen Hardt: “Es muy improbable un próximo Gobierno alemán sin la CDU y sin Armin Laschet como canciller”

El portavoz de la CDU/CSU para asuntos internacionales en el Bundestag explica a NIUS cómo se plantean los conservadores germanos las próximas elecciones generales, tras las que Angela Merkel dejará de ser canciller.

No hay tanta voluntad de cambio político en Alemania. De lo contrario, el semanario Der Spiegel no habría dedicado una de sus últimas portadas al “mito de la voluntad de cambio de los alemanes”. Esta circunstancia ha de ser motivo de alegría para el diputado de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) Jürgen Hardt (Hofheim am Taunus, 1963).

Él es el portavoz de temas internacionales del grupo parlamentario que forman en el Bundestag la CDU y la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU), partido hermanado a la formación de la canciller Angela Merkel. Hardt, en esta entrevista con NIUS, no da credibilidad al empuje que ha convertido a Los Verdes en el principal rival político con el que lidian los conservadores germanos antes de las elecciones generales, previstas para el próximo 26 de septiembre.

“Sí, parece que Los Verdes son el gran rival de la CDU. Pero no estoy seguro de que Los Verdes acaben siendo más fuertes que el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) tras las elecciones”, dice Hardt, antes de recordar que aunque en anteriores citas con las urnas los ecologistas tenían muchas esperanzas, “en las últimas elecciones generales acabaron siendo el partido más pequeño del Bundestag”.

Para Hardt, parece no caber duda de que su partido se hará con la victoria en las próximas elecciones generales, lo que convertirá a Armin Laschet, el aspirante a canciller conservador, en el sustituto de Merkel. “Tenemos un candidato a canciller con experiencia y éxitos políticos en Armin Laschet, presidente de Renania del Norte-Westfalia”, comenta Hardt.

Hardt avisa de que, independientemente de quién sustituya a Merkel, en septiembre cabe esperar un nuevo responsable de la Cancillería Federal europeísta y de vocación multilateral. “Espero de la próxima legislatura que se profundice en el proceso de integración y esto, especialmente, en la política exterior y la economía. Los votantes de Alemania y de España, por si solos, no cuentan lo suficiente para tener un impacto en las cuestiones mundiales”, subraya Hardt.

P: En las elecciones generales de septiembre, su partido no tendrá como candidata a canciller a Angela Merkel, quien ha estado los últimos 16 años en el poder. ¿Qué efectos tiene esta situación para su partido?

La gente en Alemania sólo puede imaginarse con dificultad a alguien que no sea Angela Merkel ocupando el cargo de canciller. Esto siempre pasa cada vez que hay un cambio de canciller. Cuando Merkel fue por primera vez candidata a canciller pasaba lo mismo. Y, sin embargo, la CDU tuvo con ella buenos resultados. Esta vez también vamos a conseguirlo, porque tenemos un candidato a canciller con experiencia y éxitos políticos en Armin Laschet, presidente de Renania del Norte-Westfalia.

P: Pero Armin Laschet ha tenido una difícil carrera, primero hasta la presidencia de la CDU, y luego hasta ser nombrado candidato a canciller. ¿Le han hecho daño políticamente todos los debates mantenidos en la familia política conservadora sobre él?

Armin Laschet, en todas las cuestiones políticas sobre las que se ha pronunciado, siempre ha defendido sus posiciones de una manera muy activa. Así fue cómo llegó a la presidencia de Renania del Norte-Westfalia. Allí vive casi un cuarto de toda la población alemana, no lo olvidemos. Yo creo que a Laschet se le subestima. Y que uno sea subestimado, a veces, en política, es una ventaja.

P: Para usted, ¿qué mensaje de los que ha lanzado Armin Laschet hasta el momento es realmente importante?

El mensaje de que como presidente del mayor Land del país, el más industrial de Alemania, conoce lo que es armonizar los temas de ecología, de economía y sociales. Y que para tener éxito en la sostenibilidad, hay que actuar políticamente de un modo económico, ecológico y social. Ese ha sido su credo para Renania del Norte-Westfalia , para mantener allí centros industriales y para levantar centros industriales que sean neutrales desde un punto de vista ambiental sin que haya un coste social. Creo que en las próximas elecciones generales va a tener éxito a la hora de diferenciarse de Annalena Baerbock, la candidata de Los Verdes, y de Olaf Scholz, el aspirante del SPD. Por eso conseguirá más apoyos de los votantes.

P: Habla usted de la importancia de una acción política que combine lo económico, lo ecológico y lo social. Esos son temas de los que precisamente hablan Los Verdes. ¿Va a ser la próxima campaña electoral una lucha por tratar de convencer a los votantes sobre estos asuntos?

Creo que esa opinión generalizada que hay según la cual el cambio climático va a determinar el curso de las elecciones, aunque ese sea un tema importante, es algo equivocado. Ese tema no va a determinar cómo va a votar la gente. Será más decisivo tener una imagen de conjunto de la relación entre los temas medioambientales, los asuntos económicos, pero también los de orden de seguridad, ya sea a nivel interior y en el exterior. Respecto a todo esto Armin Laschet está mejor dotado que los otros candidatos a canciller. Insisto, los temas medioambientales están recibiendo mucha atención en los medios de comunicación.

Está muy propagada la idea de que las elecciones serán cosa de protección del medioambiente. Yo no comparto esa percepción. Como políticos, tenemos que ocuparnos de que este tema sea considerado entre los votantes. La cuestión no es si hay que subirle el precio a la gasolina, sino quién está mejor situado para ocuparse del medioambiente. En realidad, no hay una gran diferencia entre lo que la gente piensa del tema medioambiental y de lo que piensan los políticos. Aquí hay un malentendido, porque muchos periodistas, que se mueven en círculos intelectuales, piensan que la gente está más concienciada que los políticos. Pero ocurre lo contrario.

P: De la pandemia también se espera que tenga un papel en las elecciones. Hay quien piensa que si la pandemia está bajo control en septiembre, la CDU tendrá muchas opciones de mantenerse en el poder. ¿Comparte usted esta percepción?

Muchos tratan de descalificar la acción del Gobierno alemán en la pandemia, incluso nuestro socio en la 'gran coalición', el SPD. Pero creo que aquí el SPD comete un error. Porque, comparativamente hablando, respecto a otros grandes países, Alemania está entre los que mejor saldrá de la pandemia. Y esto es, también, gracias a la acción del gobierno que lidera Angela Merkel y en el que participa también el SPD. En septiembre, la imagen de la acción respecto a la pandemia será positiva.

P: La pandemia ha obligado a que, por primera vez, los países europeos contraigan deudas comunes dentro del fondo de reconstrucción europeo. ¿Deben las deudas comunes ser una excepción o una herramienta a disposición de los países europeos siempre que la necesiten?

No hay que cambiar por los “eurobonos”, o sea, deudas comunes de los estados de la Unión Europea, el objetivo de los créditos de inversión para luchar contra los efectos del coronavirus. Para la lucha contra los efectos directos del coronavirus hay una acción conjunta de la UE y los estados miembros pero es un mecanismo vinculado a proyectos acordados.

Por ejemplo, en Alemania hemos recibido hace unos días un comunicado de la Comisión Europea diciendo que las medidas propuestas por Alemania son adecuadas. Lo mismo está pasando con los otros países. El sistema tiene que permanecer tal y como está. No quiero decir que situaciones de crisis como las que tenemos ahora no van a volver a ocurrir, pero no es momento para decidir sobre deudas comunes que decidan los parlamentos nacionales sin tener en cuenta los principios y los acuerdos de los estados de la UE.

P: En la última crisis económica, los países del sur de Europa, como España, Italia o Grecia se veían en Alemania como una fuente de problemas. La pandemia ha golpeado especialmente fuerte a estos países. ¿Hay de nuevo preocupación en la CDU por estos países?

En general, todos los políticos de la CDU saben que el bienestar de Alemania depende de que a los otros países de Europa les vaya bien, ya sea España, Italia, Grecia... Yo creo que los ciudadanos alemanes creen en general que las diferencias económicas con esos países – no las culturales –, me refiero a la financiación del presupuesto, por ejemplo, deben minimizarse en Europa. Y aquí hay interrogantes.

Muchos en Alemania, independientemente del partido al que voten, sienten que las ayudas actuales de la UE son útiles pero que, respecto a la coherencia económica y al acercamiento económico de los países, no se está teniendo éxito. Por eso yo espero de la Comisión Europea y del Consejo Europeo que se planteen la pregunta: ¿Cómo podemos invertir recursos para que los modos de vida en España, Portugal, Grecia, Portugal, Bulgaria o Rumanía, se acerquen más a los estándares europeos?

P: Otro tipo de acercamiento esperable es el relativo al de las políticas europeas de seguridad, por ejemplo. ¿Qué política europea en este sentido cabe esperarse de Alemania tras la salida de Angela Merkel de la Cancillería Federal?

Armin Laschet, pero también otros líderes políticos en Alemania, tratarán de hacer avanzar los procesos de integración en Europa. Hay necesidades urgentes de armonización, ya sea de la política de seguridad, en materia de movimiento de refugiados o de la integración de extranjeros que no son de la UE en el mercado de trabajo. En esto necesitamos avanzar. Hay muy pocos ámbitos de los que se pueda decir que la Unión Europea está yendo demasiado lejos. Hay más ámbitos en los que necesitamos más Europa.

Espero de la próxima legislatura que se profundice en el proceso de integración y esto, especialmente, en la política exterior y la economía. Los votantes de Alemania y de España, por si solos, no cuentan lo suficiente para tener un impacto en las cuestiones mundiales. Por eso necesitamos como actor internacional a la Unión Europea, y también la cooperación con socios como Estados Unidos, con el que tenemos que construir estrategias comunes respecto a Rusia o China. Los temas en los que necesitamos más Europa son más y más importantes. Esta es la opinión que reina en la CDU.

P: La CDU no ha presentado aún su programa electoral. Su principal rival, según las encuestas, Los Verdes, ya lo han hecho. Presentaron el borrador del programa hace semanas.

Nuestro programa se presenta el 21 de junio. Los Verdes no necesitan un programa para dos partidos. Nosotros tenemos un programa para dos partidos [la CDU y la CSU, ndlr.]. Pero usted sabe que Los Verdes tienen oficialmente su programa presentado desde hace una semana. Nosotros lo haremos una semana después. Y como es un programa para dos partidos, yo veo en esto más una ventaja que un inconveniente.

P: Algo nuevo en la política alemana es que, para la CDU, Los Verdes hayan pasado a ser sus principales rivales. ¿Cómo ven esto en la CDU?

Por el momento sí, parece que Los Verdes son el gran rival de la CDU. Pero no estoy seguro de que Los Verdes acaben siendo más fuertes que el SPD tras las elecciones. En las tres campañas electorales en las que yo he participado como candidato a diputado siempre estaba ahí la esperanza de que Los Verdes iban a ser el tercer partido más votado del país, por detrás de la CDU/CSU y el SPD, pero en las últimas generales Los Verdes acabaron siendo el partido más pequeño del Bundestag.

Hoy Los Verdes forman el grupo parlamentario más pequeño, son el sexto partido en la cámara. No estoy seguro de que se pueda plantear la duda de quién estará primero, la CDU o Los Verdes. Creo, de hecho, que en la noche electoral veremos a Los Verdes caer por debajo de lo que aspiraban y que, incluso, el SPD lo hará mejor de lo que ahora dicen las encuestas. Para mí no está decidido que Los Verdes vayan a ser el segundo partido. Tampoco estoy seguro de que la CDU/CSU vaya a buscar una coalición de Gobierno con Los Verdes.

P: ¿Por qué?

Primero, porque hay que ver cómo evolucionan los resultados en la noche electoral. Puede que ni con Los Verdes se pueda establecer una mayoría, y se pueden presentar otras coaliciones posibles. Y segundo, no creo que que aliarse con Los Verdes vaya ser algo fácil.

P: Hablando de otros socios de gobierno. En algunos países europeos se han visto coaliciones de gobierno entre conservadores y la ultraderecha. En Austria, por ejemplo, han gobernado los cristianodemócratas con la ultraderecha. ¿Por qué la CDU no se plantea una coalición con la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD)?

No hay puntos políticos en común entre la CDU y AfD. En algunos temas, AfD se mueve en la izquierda del espectro político. En otros, AfD busca dirigirse al centro y en otros temas es antisemita, xenófobo e incluso neofascista. Por eso, no hay una base con la que se pueda establecer una cooperación con AfD, pero ni con nuestro partido ni con otros. Políticamente, AfD no hace falta en el espectro político. Y por eso no hay que votar por ellos. De hecho, creo que AfD conseguirá menos votos en estas elecciones que en las de 2017.

P: La CDU ha conseguido, en las tres elecciones regionales vividas este año, malos resultados en Baden-Wurtemberg y Renania-Palatinado, y una victoria que sorprendió por el buen rendimiento del partido en Sajonia-Anhalt. ¿Qué sensación ofrecen esos comicios antes de las elecciones generales?