La Justicia europea anula los acuerdos con Marruecos

El Sáhara Occidental y sus aguas no son territorio soberano de Marruecos, por lo que los acuerdos que la Unión Europea firme con el reino alauita no pueden tener efectos sobre esos territorios sin el consentimiento expreso de su pueblo. Esa es la base argumental usada este miércoles por el Tribunal General de la Unión Europea para dictaminar, después de dos denuncias del Frente Polisario en abril y junio de 2019 , que tanto el acuerdo de libre comercio y productos agrícolas como el acuerdo pesquero firmados entre la Unión Europea y Marruecos deben anularse.

Los jueces no exigen que la anulación sea inmediata “con el fin de preservar la acción exterior de la Unión y la seguridad jurídica de sus compromisos internacionales” . Pero deciden que “este período no podrá exceder el plazo de dos meses para interponer recurso de casación o de la fecha en que se dicte la sentencia del Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre un potencial recurso de casación”.

La decisión del Tribunal General de la Unión Europea, que es recurrible en instancia superior en un plazo de dos meses y 10 días a partir de hoy, se refiere solamente a los acuerdos comerciales y de pesca pero tendrá consecuencias mucho más profundas (inmigración, seguridad) porque Marruecos, sobre todo desde que la Administración estadounidense de Donald Trump decidió reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, está forzando las relaciones diplomáticas para ampliar ese reconocimiento, que no admite ni la Unión Europea ni ninguno de sus 27 Estados miembros.

La historia se arrastra desde hace años. La Justicia europea ya dijo en 2015 que esos acuerdos eran ilegales “porque la soberanía del Reino de Marruecos sobre el Sáhara Occidental no está reconocida ni por la UE ni por sus Estados miembros ni, de manera más general, por la ONU”. Dijo también entonces que el acuerdo pesquero no se puede aplicar a las aguas del Sáhara Occidental “porque no forman parte del Reino de Marruecos”. El problema es que es precisamente en esas aguas donde se aplica porque ahí se obtiene el 90% de las capturas.