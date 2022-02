La justicia italiana suspende el liderazgo de Giuseppe Conte del M5S

Un huracán interno atravesaba desde hace meses el partido que un día nació como anti sistema en Italia, el Movimento Cinco Estrellas. A yer llegó el último golpe de efecto con una sentencia del Tribunal de Nápoles en la que se invalidaba el liderazgo del ex primer ministro Giuseppe Conte, adquirido el pasado verano en una consulta online con sus militantes. La medida llega dentro de una guerra abierta con el ministro grillino de Exteriores, Luigi di Maio, sobre las decisiones de la reciente elección del Presidente de la República. El Tribunal napolitano no solo ha suspendido el propio liderazgo de Conte , también el estatuto que regía el partido desde que asume el cargo.

La decisión judicial expresa un “proceso de decisión viciado” y por eso no válido. El principal problema habría sido excluir a un tercio de los activistas en la votación, aquellos que formaban parte desde hacía menos de seis meses. El partido ha tenido siempre en el centro de sus grandes decisiones un sistema de participación online entre sus adscritos. Todo parte de un recurso de un grupo de activistas napolitanos del propio M5S que defendían no haberse cumplido el quórum, refiriéndose siempre a este error de no haber participado en la votación la totalidad de los militantes.