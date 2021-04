‘Kill the Bill’, las violentas protestas que sacuden las calles británicas

Huge 'Kill the Bill' crowds in Bristol again today. Amazing scenes. 🔥 pic.twitter.com/iMvEgWpJYv

El fin de las protestas estáticas

Esta ley prohíbe manifestaciones estáticas como aquellas, da poderes a la policía para fijar horarios a las manifestaciones, permite disolver las que interprete que sean demasiado ruidosas y desautorizar las concentraciones alrededor del parlamento. La de este fin de semana liderada por Corbyn en la plaza del parlamento, por ejemplo, no se podría haber celebrado de haber estado vigente esta nueva ley. Prohíbe también las protestas que no hayan sido comunicadas con antelación y libera a la policía de la obligación de tener que anunciar personalmente a los organizadores si pueden o no seguir con la movilización. Sería suficiente con hacer pública su respuesta. En la actualidad, los manifestantes pueden alegar que no sabían que no se podían reunir.