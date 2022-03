Kiev o Kyiv: qué topónimo usar para la capital ucraniana y qué connotaciones políticas tiene

Si echamos un vistazo a los periódicos anglosajones con mayor credibilidad, podemos comprobar cómo la mayoría de ellos coinciden en algo. El nombre de 'Kiev' ha desaparecido de sus informaciones. En su lugar, podemos leer 'Kyiv'. Por ejemplo, The New York Times abre con este titular: "Large convoy of russian forces is nearing Kyiv" (Una gran caravana de fuerzas rusas se acerca a Kiev). Lo mismo en The Wall Street Journal, "Senators warn of bloody battle in Kyiv" (Los senadores avisan de una batalla sangrienta en Kiev). También en la BBC, "Dread in Kyiv as huge Russian convoy advances" (Miedo en Kiev ante el avance de un gran convoy ruso).