La UE seduce a África en plena expansión rusa y china

Por su parte, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores Josep Borrell, a su llegada a Bruselas aseveró que “somos los mejores amigos de África, los mayores inversores, los mayores donantes y los mayores socios comerciales. Y tenemos mucho que trabajar con África, porque los problemas de África son nuestros problemas”. No en vano, la UE –ávidas sus economías de impulsar la reactivación- anunciaba la semana pasada una inversión de 150.000 millones de euros destinados a la financiación de la transformación digital, las energías renovables, la educación o la movilidad.

En fin, en un ambiente de preocupación general por las consecuencias de la crisis sanitaria y la situación en Ucrania, la cumbre concluirá sin grandes acuerdos concretos y titulares. “Tal vez el resultado más destacado será la asunción de que África está pidiendo ser tratada como un socio serio, no como un recipiente de ayuda. Podría ser ya tarde para esta cumbre, pero el mensaje se ha escuchado con nitidez en Bruselas”, avisa el investigador del Programa Africano del think tank Carnegie Endowment for International Peace David McNair.