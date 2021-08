Lady Di, 24 años de una muerte que conmocionó a todo un país y dejó a dos hijos devastados

En una nueva serie documental titulada The Me You Can't See (Lo que no puedes ver de mi), que ha creado junto a la famosa presentadora estadounidense Oprah Winfrey, el hijo menor de Diana compartió detalles de cómo fue su vida con los Windsor tras la muerte de su madre, especialmente los primeros años de su juventud, y su lucha por mantener su estabilidad metal, según la revista People.