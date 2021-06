Londres estudia regular el nombramiento de los asesores en el Gobierno tras el caso Hancock

Tras la dimisión del ministro de Sanidad, Matt Hancock , al admitir haberse saltado las restricciones contra la pandemia por besar y abrazar a su ayudante, Gina Coladangelo , en su oficina, Reino Unido se plantea regular las contrataciones de los asesores nombrados por los propios ministros, según avanza The Guardian .

Coladangelo y Hancock son amigos desde que coincidieron en la Universidad de Oxford en los años noventa. En 2020, el ministro de Sanidad contrató a su colega como directora no ejecutiva del Departamento de Salud y Atención Social, con un sueldo de 15.000 libras (más de 17.400 euros) por 15 días de trabajo al año . Aunque el ministro de Justicia, Robert Buckland , asegura que "todo lo que sé hasta este momento me lleva a creer que se siguió el debido proceso en la contratación de esta persona", otras voces lo ponen en duda ya que estos cargos existen para "desafiar" al Gobierno y generar un escrutinio independiente de las funciones del ministro.

Un informe de la Comisión de Normas en la Vida Pública de este mes pedía que se regularan los nombramientos de directores no ejecutivos o Neds . “Existe una tendencia creciente entre los ministros a nombrar simpatizantes o aliados políticos como Neds”, dice el informe. "El proceso de nombramiento de Neds debería estar regulado ".

Las últimas cifras muestran que hay 85 directores no ejecutivos en Whitehall, donde se encuentran todos los edificios gubernamentales. La laborista Angela Rayner ha pedido una reorganización del sistema. "Se supone que los directores no ejecutivos de los departamentos de Whitehall deben pedir cuentas a los ministros". Un análisis de Open Democracy encontró que Coladangelo es una de las 16 personas con vínculos estrechos con el partido Conservador que han sido nombrados directores no ejecutivos en Whitehall.