Lukashenko sube la apuesta contra la UE y amenaza con cortar el gas

“Sin embargo, no hay que olvidar que si Jamal-Europa frena su actividad, eso hará que Gazprom [empresa energética rusa productora de gas natural y otros hidrocarburos, ndlr.] quede en dificultades si deja de proveer gas a Europa. Por eso, me parece que Lukashenko está jugando con fuego”, abunda Dempsey.

“Putin puede participar en este tipo de cosas siempre y cuando su dinero no esté en juego. Porque cuando hablamos de gas, hablamos del dinero de Putin, no del dinero de Lukashenko”, opina Boehnke. “Puede ser que, entre bastidores, Putin esté apoyando a Lukashenko, trayendo a los inmigrantes. Pero no me puedo imaginar que a Putin le interese ahora una escalada de tensión con la UE que él no puede controlar del todo porque a los mandos está Lukashenko”, añade.