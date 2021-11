Alfombra roja europea para Lula

Europa nunca quiso al presidente populista brasileño Jair Bolsonaro . Su presencia como jefe de Estado de Brasil fue una de las principales razones de que varios gobiernos europeos y el Parlamento Europeo rechazaran la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Su negativa a frenar la deforestación de la Amazonia y su estilo trumpista lo convertían en una persona "non grata" en las cancillerías europeas. En la última reunión del G20, en Italia, Bolsonaro apareció siempre en solitario y no tuvo ninguna reunión bilateral.

Europa, por el contrario, admira a Lula, el ex obrero sin estudios, ex sindicalista, ex preso político torturado, ex presidente y ex condenado por corrupción ya exonerado de todos sus cargos después de pasar 580 días en prisión. Luis Inacio Lula da Silva es una de las últimas figuras totémicas de la izquierda mundial, un hombre que recibe elogios tanto de la familia política europea de Podemos como de liberales como el presidente francés Emmanuel Macron.