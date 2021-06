Luz verde para la entrada del Reino Unido al mercado transpacífico

Las economías conjuntas de estos once países representan el 13,4% del PIB mundial y el mercado tiene un valor de 11 millones de millones de euros. El CPTPP en una de las áreas de libre comercio más grandes del mundo por PIB , junto con los tratados de la NAFTA (entre Estados Unidos, Canadá y México), de la UE y de la Asociación Económica Integral Regional (entre quince países del sudeste asiático y de Oceanía).

La noticia fue confirmada por Japón, que preside el grupo este año. “La membresía potencial del Reino Unido apoyaría los intereses mutuos, los valores comunes y el compromiso de defender el sistema de comercio compartido por los miembros del CPTPP”, expresaron los once países miembros en un comunicado. “También promovería principios orientados al mercado y ayudaría a contrarrestar el proteccionismo y el uso de medidas comerciales restrictivas injustificadas”.

Frenar la influencia de China

El gobierno británico considera que la CPTPP permite influir en la región para ayudar a promover el libre comercio y actuar como un contrapeso para China, a la que acusa de socavar el comercio y distorsionar los mercados con subsidios estatales. El CPTPP elimina el 95% de los aranceles entre sus miembros y, a diferencia de la UE, no pretende crear un mercado único o una unión aduanera, y no busca una integración política más amplia, que era precisamente lo que no gustaba a los brexiteros.