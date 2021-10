Francia congela las facturas de la luz y el gas hasta que pasen las presidenciales

La oposición asegura que el Gobierno sólo aplaza las subidas

Jean Castex anunció anoche la aprobación de lo que llamó “escudo tarifario”

Castex rechaza por ahora mover el IVA del gas y la electricidad, que está en el 20%

Francia, como España y como prácticamente toda Europa, está viendo desde hace meses cómo se disparan los precios en los mercados mayoristas de energía y cómo esa subida empieza a repercutir en las facturas que pagan los ciudadanos. La primera medida fue aprobada a principios de septiembre a partir de un dispositivo en marcha desde las revueltas de los chalecos amarillos de 2018. Se llamó “cheque energético” y consistió en dar 150 euros a los 5,8 hogares con menos recursos. El 15 de septiembre se subió a 250 euros. Un paliativo que no podía seguir creciendo ni en número de beneficiarios ni en cuantía.

¿Qué solución dar durante el otoño y el invierno a un problema que afecta al bolsillo de la inmensa mayoría de los ciudadanos a siete meses de las elecciones presidenciales? El Gobierno de Macron tira de ingenio. O de una trampa, clama la oposición. El primer ministro Jean Castex anunció anoche la aprobación de lo que llamó “escudo tarifario”. Este viernes subirá la factura del gas un 12,6% respecto a la del mes anterior y ya acumulará una subida del 57% desde principios de año. Pero a partir de ahí no subirá más al menos hasta finales de abril.

La factura solo podrá subir un 4%

La factura de la luz no se congela pero sólo podrá subir un 4% durante todo el primer semestre y esa subida seno llegará a las facturas hasta junio del año que viene. Los franceses van a las urnas a mediados de abril. El Gobierno francés cree que la subida de las tarifas de la energía es coyuntural y espera que para esa época los precios ya hayan bajado. Así, no aplicará subidas de tarifas a los ciudadanos mientras crecen los precios pero tampoco bajadas cuando estos desciendan. Una mera “operación de Tesorería”, como dijo el propio Castex. Si las previsiones no se cumplen y hay que aplicar subidas se hará cuando los franceses ya hayan votado.

Castex fue entrevistado anoche en el telediario nocturno de la primera televisión privada, TF1. Castex explicó que el Gobierno estudió seguir usando el “cheque energético”, pero que pensaba que “no podía volver todos los meses con un nuevo cheque”. El martes, durante la sesión parlamentaria de control al Gobierno, Castex había reconocido que ese cheque era una medida insuficiente.

La oposición le repitió el martes las críticas que le venía haciendo desde hace meses. Alegan, tanto conservadores como socialistas, que Macron no parece tener más plan hasta las elecciones que “una barra libre”, regar con cheques y todo tipo de ayudas a todos los sectores que protestan.

La respuesta de Castex debía ser doble. Buscar un mecanismo que durara al menos hasta pasadas las presidenciales y que a la vez no provocara un aumento desmesurado del gasto público. La solución es esa “operación de Tesorería”. El Gobierno no repercute la subida de las tarifas del gas y la electricidad a los consumidores a cambio de no repercutirles la bajada que espera en primavera y verano.

Castex no supo ser claro durante la entrevista sobre qué pasaría si los precios de la energía, como prevé el Gobierno francés (también lo prevé así el Banco Central Europeo) no bajan con fuerza a partir de primavera, si la subida no es tan coyuntural como estiman sino más duradera. El primer ministro dijo que para eso prevé una “cláusula de revisión”, sin dar más detalles.

Bruno Retailleau, presidente del grupo parlamentario de Les Républicains –equivalente francés al Partido Popular- dijo: “El Gobierno propone un escudo tarifario para el gas hasta abril. Es decir, hasta las presidenciales. La subida vendrá después”.

El comunista Fabien Roussel, candidato a la presidencial, fue más explícito: “Los precios se bloquearán después de subir un 12% el gas. ¡Qué charlatanería!”.