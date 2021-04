Macron frena el desconfinamiento por la presión en las UCIS

En una videoconferencia celebrada la noche del martes con un puñado de alcaldes, Macron les advirtió que el desconfinamiento será más lento de lo previsto y muy prudente. También que el desconfinamiento se hará a nivel nacional y no por regiones y que en caso de tener que tomar alguna medida regional será para endurecer aún más las restricciones. Las promesas de finales de marzo ya no valen nada.

A mediados de mayo, como se prometió entonces, no se abrirán “los lugares de la cultura” ni esta próxima semana las terrazas de la hostelería. Tampoco a partir de mediados de mayo empezarán a funcionar de nuevo cafés, restaurantes, cines o centros deportivos.

Macron dijo a los alcaldes: “Creo que no podremos abrir los restaurantes a finales de mayo o principios de junio en los departamentos donde (el virus) circula todavía mucho”. No habrá un gran día del desconfinamiento donde se abran todas las terrazas como hizo la semana pasada el Reino Unido o como prevé Bélgica el próximo 8 de mayo. No mientras haya 30.000 nuevos casos al día como ha habido en la última semana.