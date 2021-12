Macron hasta en la sopa

Emmanuel Macron no es todavía oficialmente candidato a las presidenciales del próximo abril y no lo será, cuenta la prensa francesa, hasta finales de enero. Pero el presidente francés no quiere perder protagonismo, quiere que en las cenas familiares de Navidad no se hable sólo de Zemmour y Pécresse. Desde hace unas semanas su presencia en los medios de comunicación es tan potente que se empieza a hablar de hiper-mediatización y de uso abusivo de los medios de comunicación y de los instrumentos del Elíseo para entrar en los hogares franceses, a través de la televisión, prácticamente todos los días.