El Kremlin asegura que Macron no quiso hacerse una PCR antes de verse con Putin

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha confirmado que Macron no se sometió a la PCR que habitualmente realizan las autoridades rusas a los dirigentes extranjeros, por lo que el formato del encuentro también pudo verse afectado, según la agencia de noticias Sputnik.

El presidente galo viajó a Moscú dentro de una gira que le llevó también a Kiev y en la que aspiraba a rebajar las tensiones políticas y militares en el este de Europa. Macron salió de Rusia dando por garantizado que no habría ninguna nueva escalada militar, pero el Gobierno ruso matizó después que no se había comprometido a no emprender nuevas acciones militares y cuestionó el papel de Francia como interlocutor.