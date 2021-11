Macron "obliga" a los mayores de 65 años a recibir tres dosis para tener el certificado covid

Una de las respuestas que se esperaba en este discurso era si para tener el certificado covid (denominado pass sanitaire en Francia), vigente desde julio para acceder a muchos espacios, sería necesaria la tercera dosis de la vacuna . Al final solo será obligatorio para los mayores de 65 años y los grupos vulnerables y no la población general. El requisito entrará en vigor a partir del 15 de diciembre.

"Desde la primera vacunación en diciembre de 2020, hemos inyectado más de 100 millones de dosis en diez meses. 51 millones de ustedes están completamente inmunizados. Gracias al passe sanitaire, hemos logrado controlar la covid", ha apuntado. A pesar de estos números, el mandatario ha insistido a los espectadores que no se han vacunado a que lo hagan .

En esta línea, Macron ha aclarado que la pandemia "no ha terminado". Con lo que la reforma de las pensiones seguirá paralizada, como ya declaró en su discurso del 12 de julio. "No pondré en marcha esta revisión hasta que la epidemia esté controlada y la recuperación esté asegurada", recalcó hace cuatro meses. "No se cumplen las condiciones para lanzar la reforma", ha considerado en su discurso de este martes.