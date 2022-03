De Madrid a Ucrania para traer a refugiados: "No queríamos quedarnos de brazos cruzados"

La idea surgió de Ismael y Carmen, de un día para otro, mientras veían las noticias. "Nos daba pena lo que estaba pasando y finalmente decidimos ir para ayudar", explica Ismael. Sin embargo, a esta iniciativa se unió poco tiempo después Miguel, que tenía claro lo que no quería hacer: "Teníamos que poner nuestro granito de arena , no queríamos quedarnos de brazos cruzados".

Un viaje que calculan que dure una semana, ya que van "un poco sobre la marcha" y todavía no saben qué personas van a poder traer y cómo se organizarán una vez lleguen. "Hay nervios, esta noche no he dormido nada", explica Miguel que, además, reconoce tener un poco de "miedo" al no saber qué se van a encontrar. Sin embargo, el madrileño recalca que no son unos "locos" y que irán con cautela dentro del peligro y la gravedad que supone acercarse a Ucrania.