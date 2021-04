Más de la mitad de los británicos a favor de autorizar un segundo referéndum sobre la independencia de Escocia

El sondeo de Ipsos Mori, citado por el Financial Times , revela la incertidumbre constitucional sobre el futuro del país después del Brexit. Sólo un 24% de los encuestados cree que dentro de una década el Reino Unido seguirá existiendo como lo conocemos ahora . El 53% cree que será diferente y un 23% no lo sabe.

Presión independentista sobre Johnson

El SNP acude a las elecciones escocesas del 6 de mayo con la promesa de celebrar un nuevo referéndum de independencia antes de 2023. El partido independentista no ha dejado claro qué hará si el Gobierno de Londres se niega . El anterior referéndum se celebró con el visto bueno del entonces primer ministro británico, el conservador David Cameron.

El Brexit dispara el independentismo escocés

El creciente nacionalismo inglés

El nacionalismo inglés es un fenómeno en auge. Según The Economist, a dos tercios de los que se describen como ‘ingleses’ -no ‘británicos’-, no les importaría que Irlanda del Norte deje la unión.