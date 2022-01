Mattarella "todo por la patria"

Revolver todo para que no cambie nada. Las últimas horas habían sido determinantes en lo político, necesarias para hacer los movimientos justos que llevasen al país a un bis de Mattarella. Toda una serie de pasos: conseguir la disponibilidad de los partidos -después de llegar al límite de sus propuestas-, terminar de quemar los candidatos que aún pululaban, y recoger el consenso para ir con los números a “suplicarle” su segundo mandato. Entregar, así, el futuro del país al único hombre que podía mantener la estabilidad que estos días rozó el precipicio en Italia. Utilizando una última carta, legal, pero no “natural” a nivel constitucional, pero la única que ha sido posible seis días y ocho votaciones después ante una clase política debilitada y fragmentada ante su propia incapacidad. Los líderes de los cinco partidos principales que componen las cámaras italianas no han sido capaces de encontrar una solución que pudiese facilitar una renovación en el cargo más importante del país. “Es lo mejor que podía ocurrir para los italianos y lo peor para la clase política”, dicen en Montecitorio todos. Sergio Mattarella fue reelegido con 759 votos, el segundo presidente más votado de la historia italiana.