La mayoría de los crímenes de odio no se denuncian en la UE

El estudio asegura que los miembros de algunas minorías son dos veces más susceptibles de sufrir actos violentos que la población en general. Hasta el 13% de los gitanos, según el informe de la FRA, fueron víctimas de violencia física en los últimos 12 meses y casi el 90% asegura que no lo denuncia y sobre todo no a la Policía. Esa reacción se observa también en las otras minorías. El 88% de las agresiones a gitanos no se denunciaron, así como el 79% de las sufridas por el colectivo LGTBIQ.

Sólo el 21% de los miembros de la comunidad LGTBIQ que sufrieron algún acto violento pusieron una denuncia formal ante la Policía. La mayoría no lo hace porque ve a la Policía como parte del problema o como una institución indiferente a la violencia que sufren, “porque no va a cambiar nada”. El informe asegura que esa es la razón más común para no denunciar, “porque creen que no pasará nada o no cambiará nada a partir de su denuncia”.