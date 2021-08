Merkel visita a Putin en Moscú en la recta final de su etapa como canciller

El portavoz de Merkel, Steffen Seibert , cuando anunciaba el pasado viernes la visita de Merkel a Moscú, también presentaba el viaje de la canciller sin ofrecer más detalles . No hay que creer en vista de esta austeridad informativa que Merkel y Putin no tienen de qué hablar.

De cara a la visita del viernes, Merkel y Putin seguramente no hablen de tan funestos capítulos del siglo pasado. Ambos líderes no se ven en persona desde enero de 2020 y se siguen acumulando los espinosos asuntos sobre los que discutir.

“Angela Merkel es una buena mezcla de empatía y realismo cuando se trata de Rusia. Ella no ve Rusia como un país completamente autocrático, poblado por gente bárbara incapaz de pensar de modo crítico, no. Pero, al mismo tiempo, respecto a Putin, ella es realista. Sabe que Putin no es un demócrata, que no es alguien con escrúpulos a la hora de incumplir con su palabra”, dice a NIUS Katharine Quinn-Judge, analista afincada en Kiev del prestigioso International Crisis Group (ICG), un think tank especializado en zonas de conflicto.