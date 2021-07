El miedo al "ping" siembra el caos en los supermercados de Reino Unido

Desde las cadenas de supermercados y, cómo no, desde el Gobierno británico s e ha instado a los ciudadanos a mantener la calma. Pero, además, el secretario de Negocios, Kwasi Kwarteng, ha asegurado que el gobierno publicará rápidamente una lista de industrias a las que se les permite ignorar los mensajes de la aplicación covid . Una decisión que llega menos de 48 horas después de que Downing Street insistiera en que no habría tal lista.

Ésta era una reclamación de los empresarios ante la situación dramática que estaban sufriendo sus plantillas de empleados. Según recoge el Daily Mail, una de las cadenas más importantes de alimentos congelados del país "Iceland" perdió la semana pasada 1.000 empleados (la cuarta parte de su plantilla) teniendo que cerrar muchas de sus tiendas; BP ha tenido que cerrar también varias estaciones de servicio por falta de personal; Mark and Spencer ha calculado que si sigue el ritmo de aislamiento en unos días tendrá a uno de cada cinco empleados recluido...y así una larga lista empresas afectadas.

No obstante este sistema tiene los días contados. El próximo 16 de agosto las personas que tengan la pauta completa de la vacuna durante al menos 14 días, así como los menores de 18 años, no tendrán que aislarse si entran en contacto con alguien que haya dado positivo en la prueba de covid-19. El NHS Test and Trace se pondrá en contacto con ellos y se les recomendará que se sometan a una prueba de PCR. Si esa prueba es positiva, entonces deberían aislarse.