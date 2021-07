Migrantes como armas arrojadizas desde Belorrusia

Durante su discurso con motivo del Día de la Independencia, este pasado 3 de julio, L ukashenko dijo que su gobierno “no va a contener a aquellos que habéis oprimido en Afganistán, Irak e Irán. No tenemos dinero ni fuerzas para ello como resultado de vuestras sanciones”.

Lituania asegura que Bielorrusia está facilitando los vuelos desde Iraq y Turquía para migrantes de Oriente Medio que quieran llegar a Europa a través de su país hasta Lituania.

Landsbergis señaló que su país es el único al que llega ese flujo de migrantes a pesar de que Bielorrusia también tiene fronteras terrestres con Polonia y con Letonia, otros dos Estados miembros de la Unión Europea. Según el ministro lituano, eso se debe principalmente a la actitud de su Gobierno contra la tiranía de Lukashenko: “Lituania no sólo está acogiendo a grandes grupos de la oposición bielorrusa, sino que también fue contundente sobre la situación en Bielorrusia”. El ministro aseguró que si Lukashenko busca que Lituania cambie su política se equivoca: “Eso no sucederá”.