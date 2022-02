Decenas de miles de personas se manifiestan en Madrid contra la guerra en Ucrania: "Putin asesino"

A la manifestación ha acudido la vicealcaldesa de Madrid y portavoz de Ciudadanos en Madrid, Begoña Villacís , que ha cogido el megáfono para mostrar su solidaridad con los ucranianos y les ha asegurado que no les van a dejar solos. " No hay derecho a que tengáis que dejar vuestras casas , la solución es Europa, la OTAN y estar todos juntos frente a los invasores", ha proclamado.

En este sentido, ha subrayado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería tomar medidas y no permitir esta imagen de España. "Debería hacer lo antes posible que omitiesen este tipo de falacias o posturas que desde luego no nos representan como país y no apoyan a los ciudadanos de Ucrania", ha indicado.