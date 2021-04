Walter Biot, el último militar italiano en espiar para los rusos

A Walter Biot no le salían las cuentas. Tenía una hipoteca de 1.200 euros, el colegio privado de los niños, las actividades extraescolares, el gimnasio de los críos, cuatro perros y un sueldo de 3.000 al mes. Los hijos también eran cuatro, una de ellas con una alta discapacidad, que requiere una costosa atención. “No tenía ningún interés político o ideológico, lo hice sólo por el dinero. Me equivoqué, pero sólo quería ayudar a mi familia”, reconoce ahora Biot. Desde la cárcel. Su error fue pasarle documentos reservados a los rusos a cambio de 5.000 euros.

Fotografías y secretos de la OTAN

Él asegura que la información que les dio a los rusos era de poco valor, “cosas que se pueden encontrar en Internet”. “No he puesto en riesgo la seguridad del Estado, los documentos no podrían amenazar a Italia ni a otros países, no soy un traidor de la patria”, le dijo a su abogado desde la cárcel. Sus motivaciones eran sólo económicas, mantiene. “Mi hijo no encuentra trabajo, otros dos están estudiando y mi hija tiene graves problemas de salud, por lo que su madre tiene que quedarse cuidándola”, reconoce. En una bizarra entrevista con el ‘Corriere della Sera’, la mujer también confiesa que estaba al tanto de la crisis de su marido, asediado por las deudas.