El ministro de Economía británico descarta ayudas a empresas ante el alza del precio del gas

El ministro de Economía de Reino Unido, Rishi Sunak, ha evitado alentar la esperanza de que el Ejecutivo británico pueda ayudar a las empresas con los altos precios del gas. Ha afirmado que "no es trabajo del Gobierno" administrar los costes de los productos individuales, según informa The Guardian.

En Washington, tras asistir a la reunión de los ministros de Finanzas del G7, Sunak dijo: "Estamos preparados para trabajar con empresas y brindarles asistencia según sea necesario. No sería apropiado que comentara sobre la situación particular de ninguna. Pero, en general, creo en una economía de mercado (...). No es trabajo del Gobierno comenzar a administrar el precio de cada producto individual".