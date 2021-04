El ministro de Sanidad italiano, blanco de la derecha y pararrayos de Draghi relaja el confinamiento

Las terrazas de bares y restaurantes volverán a abrir a finales de abril, mientras que semanas más tarde será el turno de piscinas y gimnasios. Queda la duda de los cines, teatros y espectáculos en lugares cerrados. Aunque, explicados los detalles, una de las primeras preguntas a Draghi se refería a la confianza en su ministro. “Las críticas deberían haber terminado en el mismo momento que empezaron, no tenían sentido. Ya he explicado que lo aprecio y que fui yo quien lo quiso en el Gobierno”, respondió el ex presidente del BCE. Speranza fue uno de los pocos nombres que continuaron en su cargo, con respecto al anterior gabinete de Giuseppe Conte.