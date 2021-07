El misterio del mecánico estadounidense que robó un avión en Inglaterra en plena Guerra Fría

Fue entonces cuando urdió el plan para robar un avión y regresar a casa con su añorada esposa. De madrugada, entró en la habitación de un capitán y robó la llave de su camión . Lo condujo hasta el hangar. Se hizo pasar por un tal capitán Epstein y pidió al oficial al mando que llenara de combustible un avión de transporte Hércules C-130. El oficial obedeció a su superior sin hacer preguntas. Llenó el tanque. Meyer conocía perfectamente el funcionamiento de la base militar porque trabajaba allí como mecánico , pero no era piloto de aviones. Sin embargo, le pudo más la añoranza y se subió a la nave y la hizo despegar.

Unos días después aparecieron en la costa restos del fuselaje del Hércules. Nunca encontraron su cuerpo. “Cuando me dijo que estaba en problemas, supuse que el problema debió haber sido el envío de aviones para derribarlo. Estoy segura de que no me han dicho toda la verdad”, ha confesado la viuda recientemente a la BBC. El hijastro de Meyer, Henry, que tenías iete años cuando su padrastro desapareció recuerda el día en que el capellán del ejército fue a ver a su madre para decirle que su esposo estaba perdido. “Recuerdo que mi mamá simplemente se derrumbó en el suelo como una muñeca de trapo”, contó. Nunca confirmaron su muerte.