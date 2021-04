El mito de la inexistencia de Impuesto de Patrimonio en Europa

Las mentiras, repetidas cien veces, no son verdad. Son mentiras repetidas cien veces. Una de ellas es esa que se repite continuamente y que asegura que en Europa ya sólo existe impuesto del Patrimonio en España. Es falso. Alrededor de una decena de países europeos tienen el mismo impuesto, un equivalente o uno similar aunque lo llaman “Impuesto a la Fortuna”, “Impuesto a la Fortuna Inmobiliaria” o directamente “Impuesto a la Riqueza” . Ninguno de estos impuestos equivale al IBI español o Précompte Immobiliere, como se llama en los países francófonos, que se cobra aparte .

Francia

El “Impuesto a la Fortuna Inmobiliaria” francés no se cobra a patrimonios por debajo de 800.000 euros. Se paga por cualquier inmueble construido (residencia principal incluida, cualquier casa, apartamento, garaje, sótano) o no construido (solar, terreno agrícola, edificio en construcción…). Se puede deducir un 30% del valor de la residencia principal y un 75% del de bosques (sí, hay quien es propietario de un bosque). Se paga sobre el valor neto tras deducir las deudas que pueda tener el o los bienes.

Italia

Luxemburgo

Luxemburgo mantiene un “Impuesto a la Fortuna” al estilo del original francés. La diferencia principal es que en Luxemburgo, al contrario que en Francia, no se cobra a individuos sino a entidades corporativas. La tasa única es del 0,5% anual. Luxemburgo es, según la OCDE, uno de los países que en proporción más obtiene por este impuesto, hasta un 7,18% de su PIB en 2018. Le sigue Suiza con un 4,77% de su PIB.

Países Bajos

Bélgica

Hungría

Noruega

Suiza

Liechtenstein

¿Un Impuesto Europeo al Patrimonio?

La ‘Foundation for European Progressive Studies’, un think tank conectado al grupo socialdemócrata del Parlamento Europeo, en conjunto con el ‘Karl-Renner Institut’ y la ‘Austrian Chamber of Labout’, propuso en un documento publicado el pasado marzo la creación de un “Impuesto a la Riqueza” cuya recaudación iría a un fondo europeo y se usaría principalmente para financiar inversiones ecológicas para la transición energética.