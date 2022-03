Motivos tácticos o problemas logísticos: por qué el convoy ruso lleva días parado cerca de Kiev

A unos 20 kilómetros de Kiev sigue a la espera el imponente convoy militar ruso que, prácticamente, lleva parado desde la semana pasada. Los expertos se preguntan por qué y la respuesta no es fácil, todo son hipótesis en una guerra donde faltan fuentes de información en el frente y en la que " solo Putin sabe" a dónde quiere llegar y qué precio está dispuesto a pagar . En todo caso, explica el general Juan Antonio Moliner a NIUS, aunque nadie descarta la caída de Kiev, una guerra en la capital, con la ciudad como campo de batalla, "es de lo más terrible que hay en los conflictos modernos".

En esta toma de la capital, el avance de la columna de vehículos puede ser determinante. El macro convoy, de 60 kilómetros de extensión, va desde la ciudad de Prybirsk, cerca de Chernóbil, hasta el aeropuerto Antonov, a tan solo una hora y cuarto en coche del centro de Kiev. De hecho, según el Institute for the Study of War (ISW) de Estados Unidos, el ataque a la capital podría ser inminente. "Las fuerzas rusas se están concentrando a las afueras del este, noroeste y oeste de Kiev para un asalto en las próximas 24 a 96 horas", publicó el lunes este portal especializado.