Movilizaciones y manifestaciones en Italia horas antes de la entrada en vigor del "pase Covid"

Protestas que pedían desde mejoras en los medios de transporte, a una mayor cobertura laboral por parte del Gobierno o la posibilidad de que las pruebas COVID, para aquellos trabajadores que no se quieren vacunar, fueran gratis. Lo que establece la obligatoriedad del pasaporte verde en Italia es que solo podrás entrar a tu puesto de trabajo si has sido vacunado, has pasado la enfermedad en los últimos seis meses o te has hecho una prueba válida en las últimas 48 horas. Si no es así, se entenderá como falta injustificada y por cada día de ausencia en el trabajo el empleado será suspendido de sueldo, sin incluir esto la suspensión de empleo.