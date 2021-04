El Museo Británico investigará el origen de su colección

En unas declaraciones al diario especializado ‘The Art Newspaper’, un portavoz del museo explicó que MacDonald investigara “ cuestiones como el papel del comercio de esclavos y del imperio ”. Dijo que propósito principal de la investigación, que aún ha empezado por culpa del Covid, es “llevar a cabo un análisis de alto nivel de la historia de la colección del museo durante los últimos 250 años y colocarlos en un contexto histórico más amplio". Dijo que abarcaría “ tanto los objetos impugnados, así como los que no son impugnados ”. Y matizó que “No es el propósito de esta función examinar las historias específicas de los objetos en disputa”.

Sin embargo, aunque su trabajo no determinará la devolución de todas esas reliquias, los países reclamantes sin duda estarán muy pendientes de los resultados de su investigación ya que podrían abrir una puerta para concretar algunas restituciones. Varios de los elementos de la colección del museo están sujetos a reclamaciones, incluidos los mármoles de Elgin, los bronces de Bení, la piedra de Rosetta y la estatua Hoa Hakananai'a de la Isla de Pascua.

La victoria sobre Napoleón en Egipto

Los bronces de Benín son una colección constituida por más de mil piezas conmemorativas que provienen del palacio real del antiguo Reino de Benín (ahora sudoeste de Nigeria). Fueron creadas por los pueblos edos en el siglo XIII. En 1897 las tropas británicas se apoderaron de miles de esculturas después de invadir el Reino de Benín. Estas estatuas están repartidas por toda Europa y Estados Unidos, pero la mayor parte se exhiben en Museo Británico de Londres. En 2018, el Grupo de Diálogo de Benín (BDG, en inglés), creado en 2007 para canalizar las reclamaciones de restitución de los artefactos, llegó a un acuerdo con el Museo Británica para exponer estas esculturas en el Museo Real de Benín . Se trata de un préstamo. Todavía no han decidido qué piezas ni cuántas piezas cederán.

La réplica del moái de Rapa Nui

Más recientemente, le han reclamado la devolución de la Hoa hakananai’a, un moái (estatua monolítica humanoide) de la Isla de Pascua (Rapa Nui), en Chile. Este moái de 2,4 metros de altura y 4 toneladas de peso estaba ubicado originariamente en el interior de una vivienda ceremonial y en 1868 fue robada por los británicos que se la llevaron a Inglaterra a bordo del barco HMS Topaze. La Reina Victoria lo donó al Museo Británico un año más tarde. El 2018 la comunidad Ma’u Henua de la Isla de Pascua propuso construir una réplica exacta del moái y entregarla al Museo Británico a cambio del original . La institución londinense todavía no ha aceptado.

El precedente iraquí

De todos los países europeos con reliquias confiscadas durante la época colonial, Francia es el único que ha accedido repatriarlas. En 2018 el Museo Quai Branly de París anunció que devolvería 26 objetos robados a Benín en 1862 y el gobierno expresó su intención modificar la ley para obligar a devolver los objetos robados cada vez que un país los solicite. En respuesta a la devolución del Quay Branly, el director del Museo Británico, Hartwig Fischer, explicó a ‘The New York Times’ que “esto no cambia ni la política del Museo Británico ni la legislación en Reino Unido”. Abrió las puertas a realizar a algún tipo de colaboración, pero no a retornar los objetos robados. “Las colecciones se deben conservar completas”, concluyó. Sin embargo, en 2019 el Museo Británico devolvió a Irak 156 tablas que datan del siglo III a.C. saqueadas durante la invasión del Irak de 2003. Y abrió las puertas a la devolución de otros botines.