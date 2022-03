Davide, el pianista alemán que toca 'Imagine' para los refugiados en la frontera de Ucrania

Hay quien se para a grabarlo con el móvil y se lleva ese pedacito de paz y de música en el teléfono, y hay quien pide permiso para acompañarle, como una mujer ucraniana que se sienta junto a Davide a cantar y de paso tocar unos acordes. Cambia el 'Imagine' por el "We are the Champions". Confían en ganar, en ganar la paz.