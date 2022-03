La odisea de los bebés, niños y madres hacinados en los sótanos del hospital de Kiev

El pequeño Vasily de nueve años intenta dormir sobre un sillón verde. Su carita entre las mantas transmite placidez, su cabecita calva le delata. Tiene leucemia. Su madre Maryna está con él. No han podido salir de Kiev. El tratamiento es lo primero.

Los más graves están en las camas hospitalarias, los menos, en colchonetas y sillones. Los pacientes en cuidados intensivos que no se pueden mover han sido ubicados en áreas relativamente seguras del edificio.

No es el primero. Ya han atendido a cuatro niños heridos por balas y metralla. Uno de ellos en estado crítico.

Volodomir Zhovnir, el cirujano jefe, alerta de que los niños ingresados "no pueden sobrevivir sin medicamentos". De momento, tienen para un mes. Los habían almacenado por si la situación se complicaba, tal y como ha pasado. Pero necesitan alimentos para los recién nacidos.

Zhovnir también alerta de que muchos niños no podrán ser atendidos debido a los enfrentamientos que hay en la ciudad entre tropas rusas y ucranias. "Es complicado llegar hasta el hospital", suspira. "Habitualmente operamos seis o siete apendicitis diarias. Ahora no es que las dolencias hayan desaparecido, es que no pueden venir al hospital", se lamenta.